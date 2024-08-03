- Я бы отделил результат от игры. Не скажу, что в игре была особая разница, в результате — да. "Зенит" не прощает ошибки. Мы не допускали такие ошибки в конце прошлого сезона, а в этом допустили.
В матче 3-го тура российской Премьер-лиги "Ростов" встречался с "Зенитом". Матч прошел в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершился разгромным поражением гостей со счетом 5:0. Отметим, что это первое поражение команды Валерия Карпина в новом сезоне чемпионата России. Ранее ростовчане сыграли вничью с московским ЦСКА (0:0) и уверенно обыграли самарские "Крылья Советов" (3:1).
Источник: "Матч ТВ"
Карпин: в игре не было особой разницы, в результате - да. "Зенит" не прощает ошибки
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался после матча с "Зенитом" в 3-м туре РПЛ (0:5).
Фото: РИА Новости