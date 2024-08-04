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Глушаков: рад, что Бакаев перешел в "Химки" - он нам поможет

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Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался о переходе Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Химки"
"Рад, что Бакаев к нам перешел. Зелимхан - усиление для "Химок", он поможет нашему клубу", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".

Полузащитник Зелимхан Бакаев перешел в подмосковные "Химки" из петербургского "Зенита" на правах аренды до конца сезона. В прошлом сезоне Бакаев выступал за "Аль-Вахда" - полузащитник провел за клуб из ОАЭ 25 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 3-мя голевыми передачами. Напомним, что Бакаев также был игроком московского "Спартака" и тульского "Арсенала".

Химки Денис Глушаков Зелимхан Бакаев
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