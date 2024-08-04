"Вообще странная история. Максим и в прошлом сезоне выделялся на фоне остальных, а сейчас и подавно. Не вызывать его в национальную команду... Считаю, тренер сборной должен быть выше каких-то своих личных амбиций. На первый план выходит спортивный принцип. (...) Как можно отказываться от такого футболиста, как Глушенков? Будет смешно, если Карпин и теперь продолжит не вызывать футболиста "Зенита", - сказал Орлов.
Максим Глушенков перешел из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит" в это летнее трансферное окно. В первых пяти матчах во всех турнирах за сине-бело-голубых 24-летний нападающий забил восемь голов и сделал одну голевую передачу. В последней игре в рамках 3-го тура РПЛ против "Ростова" Валерия Карпина Глушенков оформил хет-трик, а команда одержала разгромную победу над ростовчанами со счетом 5:0. После трех игр чемпионата "Зенит" с 9-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице, имея при этом разницу забитых и пропущенных мячей 13:0. В 4-м туре петербуржцы примут на своем поле московское "Динамо", которое также набрало 9 баллов и занимает вторую строчку.
Источник: "Спорт Экспресс"
Орлов: будет смешно, если Карпин и теперь продолжит не вызывать Глушенкова в сборную
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал невызов в сборную России игрока "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"