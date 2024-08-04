"Надо спрашивать Артема, не лучше ли ему завершить карьеру. Но, видите, если он старается, хочет и ищет команду, значит, хочет продолжать играть. Все будет зависеть от него самого. Его желание очень похвально. Думаю, он будет полезен любой команде. Он не помешает "Химкам", - сказал Канчельскис.
Прошлый сезоне Дзюба провел в московском "Локомотиве", принял участие в 26 матчах, в которых забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи. Руководство "железнодорожников" не стало продлевать контракт с форвардом, в настоящее время игрок пребывает в статусе свободного агента. В ходе прошлого сезона в СМИ писали о том, что Артем может продолжить карьеру в чемпионате Китая, в клубе "Шанхай Шеньхуа", которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий. Накануне бизнесмен Туфан Садыгов, финансово поддерживающий "Химки", заявил о своем желании видеть Дзюбу в команде, уточнив, что окончательное решение будет принимать главный тренер. Футбольный агент Дмитрий Селюк в комментарии СМИ признался, что разговарил с агентом Дзюбы и отговаривал от подписания контракта с подмосковным клубом, потому что там уже есть другой нападающий Антон Заболотный.
Источник: "Матч ТВ"
Канчельскис: Дзюба будет полезен любой команде, он не помешает "Химкам"
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался по поводу продолжения карьеры 35-летнего нападающего Артема Дзюбы.
Фото: соцсети Артема Дзюбы