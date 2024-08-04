"Сыграли на ноль - это позитивный момент. Были хорошие атаки, к сожалению, не завершили. Мастерства не хватает или что… Забили же, но не засчитали. Не знаю, как не засчитали, если мяч был в воздухе. Зоркий глаз какой-то увидел", - сказал Черевченко в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 4 августа, воронежский "Факел" принимал дома "Краснодар" в матче 3-го тура нового сезона российской Премьер-лиги. Команды не сумели распечатать ворота друг друга, встреча завершилась со счетом 0:0. Таким образом команда Игоря Черевченко набрала первое очко в текущем чемпионате России. Ранее воронежцы дважды уступили, проиграв в гостях московскому "Динамо" (1:3) и на своем поле тольяттинскому "Акрону" (0:2).
Черевченко - о игре против "Краснодара": сыграли на ноль - это позитивный момент
Главный тренер "Факела" Игорь Черевченко прокомментировал ничью с "Краснодаром" в 3-м туре РПЛ (0:0).
Фото: Чемпионат.com