"Мог бы еще продолжать карьеру? Спокойно. В Греции я сразу понял, что смогу без проблем еще лет пять играть, там чемпионат слабее РПЛ. Думал, что у нас неинтенсивный чемпионат. Ошибался — в Греции еще неинтенсивнее. Но здоровье не позволило..." - заявил Дзагоев.
Алан Дзагоев выступал в составе московского ЦСКА с января 2008-го по сентябрь 2022-го года. Из ЦСКА игрок перебрался в казанский "Рубин" на правах свободного агента, где провел еще сезон. С сентября по ноябрь 2023-го года Дзагоев выступал в составе греческой "Ламии", где в 33 года завершил профессиональную карьеру.
Всего на счету Алана Дзагоева 2 матче в чемпионате Греции, где суммарно он провел на поле 14 минут. Результативными действиями россиянин не отметился. В текущее летнее трансферное окно из РПЛ в Грецию перебрался нападающий Федор Чалов. Форвард перешел в ПАОК из ЦСКА за 3 миллиона евро.
Источник: "СЭ"
Дзагоев: думал, что в России неинтенсивный чемпионат. Ошибался - в Греции еще неинтенсивнее
Экс-полузащитник сборной России Алан Дзагоев сравнил уровень чемпионатов России и Греции.
Фото: официальный сайт ЦСКА