- Работу Станковича можно будет оценить только спустя время. Посмотрим, какой результат он покажет. Станкович был отличным футболистом. Если он будет тренировать "Спартак" так же хорошо, как он сам играл, то я положительно оценю его работу, - передаёт слова Ещенко Metaratings.ru.
45-летний сербский специалист Деян Станкович приступил к работе на посту главного тренера московского "Спартака" в июне 2024 года. Под его руководством красно-белые провели три официальных матча во всех турнирах - в Российской премьер-лиге уступили "Оренбургу" (0:2) и обыграли "Химки" (3:1), в Кубке России победили московское "Динамо" (3:0).
Ещенко отреагировал на просьбу оценить работу Станковича в "Спартаке"
Экс-защитник "Спартака" и тренер молодёжной команды "Кубани" Андрей Ещенко ответил на вопрос об оценке работы главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: МатчПремьер