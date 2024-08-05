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Ещенко отреагировал на просьбу оценить работу Станковича в "Спартаке"

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Экс-защитник "Спартака" и тренер молодёжной команды "Кубани" Андрей Ещенко ответил на вопрос об оценке работы главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: МатчПремьер
- Работу Станковича можно будет оценить только спустя время. Посмотрим, какой результат он покажет. Станкович был отличным футболистом. Если он будет тренировать "Спартак" так же хорошо, как он сам играл, то я положительно оценю его работу, - передаёт слова Ещенко Metaratings.ru.

45-летний сербский специалист Деян Станкович приступил к работе на посту главного тренера московского "Спартака" в июне 2024 года. Под его руководством красно-белые провели три официальных матча во всех турнирах - в Российской премьер-лиге уступили "Оренбургу" (0:2) и обыграли "Химки" (3:1), в Кубке России победили московское "Динамо" (3:0).

Спартак Кубань Андрей Ещенко Деян Станкович
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