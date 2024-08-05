- Ничего интересно не вижу в этих матчах. Эти игры ничего не дадут. Что это за соперники? Сборная отелей? Понятное дело, что сборная России ещё жива, но ведь есть соперники посерьёзнее. Кроме этих команд есть же другие команды, которые намного лучше. Мы же играли с Кубой, а эти в десять раз хуже! Ерунда какая-то, - передаёт слова Мостового Metaratings.ru.
Ранее появилась неофициальная информация, что в сентябре 2024 года сборная России (33-е место в рейтинге ФИФА) сыграет два товарищеских матча во Вьетнаме - с национальными командами Вьетнама (115-е место в рейтинге ФИФА) и Таиланда (101-е место в рейтинге ФИФА).
В ноябре 2023 года подопечные Валерия Карпина в Волгограде сыграли со сборной Кубы (167-е место в текущем рейтинге ФИФА) и одержали разгромную победу со счётом 8:0. В марте 2024 года сборная России в Москве разгромила Сербию (32-е место, 4:0), в июне 2024 года в Минске наши парни крупно обыграли Белоруссию (99-е место, 4:0).
Мостовой: что это за соперники для России, Вьетнам и Таиланд - сборная отелей? Играли с Кубой, а эти в 10 раз хуже
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о товарищеских матчах нашей национальной команды со сборными Вьетнама и Таиланда в сентябре 2024 года.
Фото: AFP