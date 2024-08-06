"Одно замечание в рапорте делегата, что болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения", - сказал Григорьянц.
Матч между московским "Спартаком" и самарскими "Крыльями Советов" прошел 5 августа на стадионе "Лукойл Арена" в Москве. Красно-белые одержали уверенную победу со счетом 3:0, дублем отличился нападающий Манфред Угальде, еще один гол забил полузащитник Данил Пруцев.
После трех сыгранных туров спартаковцы набрали шесть очков при двух победах и одном поражении. В первом туре команда Деяна Станковича проиграла "Оренбургу" (0:2), в следующей игре чемпионата московский клуб реабилитировался, обыграв "Химки" (3:1). Самарские "Крылья Советов" за три игры не смогли набрать ни одного очко и сейчас занимают последнее место в турнирной таблице.
Источник: "Спорт Экспресс"
КДК РФС накажет "Спартак" за оскорбительные кричалки болельщиков на матче с "Крыльями"
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза проверит оскорбительные выражения болельщиков "Спартака" на матче 3-го тура с "Крыльями Советов.
Фото: ФК "Спартак"