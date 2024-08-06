"Кекчю может перейти в "Зенит"? Мы смотрим всех, но им не интересовались", - цитирует слова Медведева "СЭ".
Ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" проявляет серьезный интерес к центральному полузащитнику "Бенфики" Оркуну Кекчю.
Футболист провел в составе "Бенфики" провел 43 матча, забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач.
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 27 млн евро.
В "Зените" опровергли интерес к Кекчю
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу слухов об интересе петербургского клуба к турецкому футболисту Оркуну Кекчю.
Фото: ФК "Бенфика"