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В "Зените" опровергли интерес к Кекчю

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу слухов об интересе петербургского клуба к турецкому футболисту Оркуну Кекчю.
Фото: ФК "Бенфика"
"Кекчю может перейти в "Зенит"? Мы смотрим всех, но им не интересовались", - цитирует слова Медведева "СЭ".

Ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" проявляет серьезный интерес к центральному полузащитнику "Бенфики" Оркуну Кекчю.

Футболист провел в составе "Бенфики" провел 43 матча, забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач.

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 27 млн евро.

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