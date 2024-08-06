"Воронеж, простите меня! Я не упырь. Обидеть, когда говорил про "убогий футбол", точно не хотел. Но раз так случилось, мне жаль. В эфире попрошу прошения, обещаю. Поясню. "Убогим" назвал не клуб, а его футбол в конкретных матчах. "Гопарями" назвал не воронежских болельщиков вообще, а тех конкретных, кто пришел с оскорблениями", - написал Пирожков в своём телеграм-канале.
Ранее Олег Пирожков в послематчевом эфире, комментируя игру воронежского "Факела" против петербургского "Зенита" в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25, назвал её "убогой". Встреча завершилось победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. Руководство футбольного клуба из Воронежа направило в адрес телеканала официальное письмо с требованием принести комментатору извинения. Пресс-служба "Матч ТВ" заявила, что обращение воронежцев будет рассмотрено в рабочем порядке.
Комментатор Пирожков: Воронеж, простите меня! Я не упырь. Обидеть не хотел
Комментатор телеканала "Матч ТВ" Олег Пирожков попросил прощения у болельщиков "Факела" за свою оценку игры воронежского клуба.
Фото: "Матч ТВ"