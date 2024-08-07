"Спортивный арбитражный суд не регистрировал никаких процедур, связанных с этим вопросом", - заявил представитель пресс-службы CAS.
Ранее Михаил Прокопец, представитель экс-главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, сообщил о намерении обжаловать в лозанском суде решение о невыплате тренеру компенсации со стороны "армейцев" за досрочное расторжение контракта.
Напомним, Федотов обратился в РФС с иском к своему бывшему клубу. Тренер был уволен из московского клуба по итогам прошлого сезона без выплаты компенсации. Согласно СМИ, Федотов требовал выплатить ему 200 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что компенсация при досрочном расторжении сотрудничества была положена Федотову, согласно условиям контракта, только в том случае, если ЦСКА займет место в турнирной таблице от 1-го до 5-го.
Минувший сезон "армейцы" завершили на 6-й строчке, отстав от 5-го места на 2 очка. 6-го августа палата по разрешению споров РФС рассмотрела обращение Федотова и отказала тренеру в компенсации.
Источник: ТАСС
CAS не получал обращений от Владимира Федотова по делу с ЦСКА из-за разрыва контракта
Экс-главный тренер ЦСКА Владимир Федотов до сих пор не обжаловал решение РФС об отклонении иска к бывшему клубу из-за неуплаты компенсации за расторжение контракта.
Фото: "Матч ТВ"