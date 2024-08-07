"История сложная, но я за то, чтобы футболист играл. В какой-то степени это будет дискриминация игрока, если он будет отстранён. Нехорошая ситуация, но у клуба, наверное, будет другая позиция. Но они же будут продолжать платить зарплату", - заявил Чернышов.
После первого тура российского чемпионата руководство "Спартака" решило отстранить Александра Соболева от тренировок с основной командой. По информации в СМИ, это произошло после того, как футболист в беседе с главным тренером Деяном Станковичем заявил, что его мысли заняты его трансфером в петербургский "Зенит". Этим летом в прессе писали о переходе Соболева в стан сине-бело-голубых, но трансфер пока не состоялся.
В прошлом сезоне 27-летний форвард провел за красно-белых 34 игры, в которых забил 10 голов и сделал девять голевых передач. Действующее соглашение с московским клубом рассчитано июня 2026 года, по оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 7,5 миллиона евро.
Источник: Legalbet
Экс-тренер "Спартака" Чернышов - об отстранении Соболева: это дискриминация игрока
Бывший главный тренер "Спартака" Андрей Чернышов высказался по поводу нападающего красно-белых Александра Соболева, которого отстранили от тренировок.
Фото: ФК "Спартак"