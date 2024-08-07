"Отдельно о Барко. Подтвердил впечатление, которое сложилось после "Химок". Хорошая техника, чтение игры, очень неудобная работа с мячом для соперника. В отборе, как мангуст, быстр и жёсток - именно его резкое решение в отборе привело к голу", - отметил Шалимов.
В конце июля руководство "Спартака" объявило о переходе аргентинского атакующего полузащитника Эсекьеля Барко из "Ривер Плейта". В своем дебютном матче против подмосковных "Химок" (3:1) аргентинец забил первый гол за красно-белых прямым ударом со штрафного. В двух матчах российского чемпионата Барко предпринял 13 попыток обводок - все были успешными, также на его счету две голевые передачи. Легионер подписал контракт с московским клубом до июня 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 9 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Шалимов - об игроке "Спартака" Барко: хорошая техника, в отборе, как мангуст, быстр и жёсток
Российский тренер Игорь Шалимов оценил игру новичка "Спартака" атакующего полузащитника Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"