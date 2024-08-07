Источник: "Зенит" намерен обменять Клаудиньо на полузащитника "Палмейраса" Рафаэля Вейгу с доплатой

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По информации СМИ, петербургский "Зенит" намерен обменять атакующего полузащитника Клаудиньо на хавбека бразильского "Палмейраса" Рафаэля Вейгу с доплатой.
Фото: Global Look Press
Также сообщается, что сине-бело-голубые ещё отправили клубу из Сан-Паулу предложение о покупке 29-летнего футболиста за 27 млн евро.

Согласно данным, размещённым на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость Клаудиньо составляет 18 млн евро, а стоимость Вейгу - 16 млн евро. Срок действия контракта "Палмейраса" с игроком истечёт 31 декабря 2026 года.

Рафаэл Вейга в 2024 году в общей сложности принял участие в 39 матчах (в среднем, 78,2 мин. за игру), в которых сумел поразить ворота соперника 11 раз и отметиться результативными передачами 7 раз.

Источник: аккаунт журналиста Матеус Энрике в социальной сети

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