"Мы же видим то, о чём мы говорим постоянно: приходят новые люди и по-новому метут. Поэтому, если месяц назад делали одно, сейчас делают другое: видим одно приобретение, второе, третье, четвертое, еще свои человек 20. От хороших футболистов никто точно отказываться не будет, а Актюркоглу играет в "Галатасарае" и сборной Турции", – цитирует Мостового "Советский спорт".
Ранее агент атакующего полузащитника сборной Турции сообщил, что клубы, по-видимому, согласовали трансфер, но условия личного контракта ещё обсуждаются. Срок действия текущего соглашения стамбульского клуба с 25-летним игроком истекает 30 июня 2026 года. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 15 млн евро.
Мостовой – об Актюркоглу в "Спартаке": от хороших футболистов никто точно отказываться не будет
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой поделился своим мнением о потенциальном приходе в московский клуб турецкого полузащитника Керема Актюркоглу.
Фото: ТАСС