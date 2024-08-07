Мостовой – об Актюркоглу в "Спартаке": от хороших футболистов никто точно отказываться не будет

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Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой поделился своим мнением о потенциальном приходе в московский клуб турецкого полузащитника Керема Актюркоглу.
Фото: ТАСС
"Мы же видим то, о чём мы говорим постоянно: приходят новые люди и по-новому метут. Поэтому, если месяц назад делали одно, сейчас делают другое: видим одно приобретение, второе, третье, четвертое, еще свои человек 20. От хороших футболистов никто точно отказываться не будет, а Актюркоглу играет в "Галатасарае" и сборной Турции", – цитирует Мостового "Советский спорт".

Ранее агент атакующего полузащитника сборной Турции сообщил, что клубы, по-видимому, согласовали трансфер, но условия личного контракта ещё обсуждаются. Срок действия текущего соглашения стамбульского клуба с 25-летним игроком истекает 30 июня 2026 года. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 15 млн евро.

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