При этом сообщается, что условия личного контракта 25-летнего немца ещё полностью не согласованы.
Клуб из Стамбула приобрёл Кёна в феврале 2024 года у немецкого "Ганновера" за 3,35 млн евро. За это время он сыграл 16 матчей (в среднем, 89 мин. за игру), забил один гол, отдал одну голевую передачу, получил одну жёлтую карточку. Действующее соглашение между клубом и игроком рассчитано до 30 июня 2026 года. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 6 млн евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: "Спартак" договорился с "Галатасараем" о покупке защитника Деррика Кёна за 8 млн евро
По информации СМИ, московский "Спартак" договорился с турецким "Галатасараем" о покупке левого защитника Деррика Кёна за 8 млн евро.
Фото: ФК "Галатасарай"