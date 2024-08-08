"Если в 31 год уже ветеран, то я даже не знаю, что тут сказать. Меня уже тоже закинули в этот ветеранский уголочек! Но я думаю, что это нормальный возраст, сил и мотивации ещё много. Со здоровьем тоже проблем нет, слава Богу" - заявил форвард.
Напомним, что в этом году футбольный клуб "Химки" вернулся в российскую Премьер-Лигу после годичного отсутствия из-за вылета. В первых матчах красно-черные обыграли казанский "Рубин" (3:2), потерпели поражение от московского "Спартака" (1:3), а также свели вничью (1:1) игру 1-го тура с махачкалинским "Динамо". Мирзов вернулся в подмосковный коллектив этим летом и провёл все три стартовых тура в РПЛ, однако открыть счет результативным действиям пока не смог.
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Мирзов: 31 год - это разве ветеран? Еще попылим
Нападающий футбольного клуба "Химки" Резиуан Мирзов высказался о том, что некоторые уже считают его ветераном футбола.
Фото: РПЛ