"Это не то начало сезона, которого мы ожидали. Мы улучшаем свою игру, но есть еще над чем работать, команда это понимает. Постараемся выиграть в ближайшем туре у ЦСКА. Думаю, наши цели будут определены потом", - цитирует Батчи "Матч ТВ".
"Краснодар" потерпел поражение от петербургского "Зенита" в матче за Суперкубок России со счетом 2:4. В первых 3-х турах РПЛ южане не одержали ни одной победы - "быки" сыграли вничью с "Ахматом" (1:1), махачкалинским "Динамо" (0:0) и воронежским "Факелом" (0:0). После 3-х сыгранных туров "Краснодар" занимает 11-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 3-мя очками.
Команда Мурада Мусаева одержала победу над московским ЦСКА в 1-м туре Кубка России со счетом 1:0. Напомним, что "быки" попали в одну группу Кубка страны с грозненским "Ахматом", "Пари НН" и ЦСКА.
Игрок "Краснодара" Батчи: это не то начало сезона, которого мы ожидали. Думаю, наши цели будут определены потом
Нападающий "Краснодара" Жоау Батчи высказался об игре команды на старте сезона.