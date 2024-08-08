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Игрок "Краснодара" Батчи: это не то начало сезона, которого мы ожидали. Думаю, наши цели будут определены потом

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Нападающий "Краснодара" Жоау Батчи высказался об игре команды на старте сезона.
"Это не то начало сезона, которого мы ожидали. Мы улучшаем свою игру, но есть еще над чем работать, команда это понимает. Постараемся выиграть в ближайшем туре у ЦСКА. Думаю, наши цели будут определены потом", - цитирует Батчи "Матч ТВ".

"Краснодар" потерпел поражение от петербургского "Зенита" в матче за Суперкубок России со счетом 2:4. В первых 3-х турах РПЛ южане не одержали ни одной победы - "быки" сыграли вничью с "Ахматом" (1:1), махачкалинским "Динамо" (0:0) и воронежским "Факелом" (0:0). После 3-х сыгранных туров "Краснодар" занимает 11-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 3-мя очками.

Команда Мурада Мусаева одержала победу над московским ЦСКА в 1-м туре Кубка России со счетом 1:0. Напомним, что "быки" попали в одну группу Кубка страны с грозненским "Ахматом", "Пари НН" и ЦСКА.

Краснодар Жоау Батчи
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