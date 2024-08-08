- Восстановление Мамаду идет штатно. Понятно, что у него была серьезная травма, от которой невозможно восстановиться за короткий период. Он уже тренируется в реабилитационной группе, курсом к этому идет программа. Мы ожидаем, что к общей группе он присоединится в конце сентября — начале октября. Соответственно, на поле он выйдет ближе к концу этого года либо в начале второй части сезона в следующем году.
Напомним, опорный полузащитник "Пари НН" Мамаду Майга получил повреждение 14 апреля в гостевой встрече 24-го тура российской Премьер-лиги 2023/2024 против "Оренбурга" (1:3). Позднее у хавбека был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.
После трех стартовых туров нового сезона чемпионата России нижегородцы занимают 11-ю строчку в турнирной таблице. Команда набрала лишь три очка в 3 играх, одержав одну победу и потерпев два поражения. В рамках 4-го тура РПЛ "Пари НН" примет на своем поле подмосковные "Химки". Матч состоится в Нижнем Новгороде завтра, 9 августа, и начнется в 18:30 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"
В "Пари НН" назвали сроки возвращения на поле после травмы полузащитника Майга
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов поделился информацией о восстановлении хавбека Мамаду Майга.
Фото: ФК "Пари НН"