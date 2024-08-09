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Sport24: переход защитника Кёна в "Спартак" может сорваться из-за долгов "Галатасарая" перед "Ганновером"

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Защитник турецкого "Галатасарая" Деррик Кён может не перейти в московский "Спартак".
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, московский "Спартак" может остаться без немецкого левого защитника Деррика Кёна, так как его нынешний клуб "Галатасарай" ещё не рассчитался с "Ганновером" за прошлый трансфер немца.

Турки же, хотят включить долг в размере 2,5 миллиона евро в сделку со "Спартаком", что категорически не устраивает москвичей из-за проблем с денежными переводами в Евросоюз.

Решить эту проблему может вариант с арендой Кёна с последующим выкупом за 8 миллионов евро, если это устроит все стороны."Галатасарай" приобрёл Деррика Кёна в начале этого года за 3,35 миллиона евро, однако не выплатил всю пречитающуюся сумму "Ганноверу".

Источник: Sport24.

Спартак Галатасарай Российские трансферы Ганновер
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