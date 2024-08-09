"Я считаю, что у "Краснодара" хорошая команда, поэтому завтра жду от них яркой игры. Плюс они играют дома и будут много атаковать. Но шансы равны, фаворита в этой игре нет. Будет ничья", - заявил Мостовой в беседе с "РБ Спорт".
"Быки" в новом сезоне под руководством Мусаева набрали 3 очка и идут на 11-м месте. "Армейцы" же занимают 3-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своей копилке 7 набранных баллов. Напомним, что матч 4-го тура РПЛ между "Краснодаром" и московским ЦСКА состоится завтра, 10-го августа, в 20:00 по московскому времени.
Мостовой высказался о фаворите матча 4-го тура РПЛ "Краснодар" - ЦСКА
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не стал выделять явного фаворита в игре "Краснодар" - ЦСКА.
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