"Команда уже показывает высокий футбол. Но еще работать и работать, много работать. Видны ошибки каждого, видна задача на ближайшее время у тренерского штаба. После матча мы эти вопросы обсудили. Никто не питает восторженных чувств, рабочее настроение. Уверен, если подходить с таким настроением, а не шапкозакидательским, то будет результат", - цитирует Мелик?Гусейнова "Матч ТВ".
Нижегородское "Пари НН" 9 августа на своём поле одержал победу над подмосковными "Химками" со счётом 1:0. В прошлом туре нижегородцы победили махачкалинское "Динамо" (1:0). Таким образом, "Пари НН" впервые в своей истории всухую выиграл 2 матча подряд в чемпионате России. На данный момент в активе волжан 6 очков, они занимают шестое место в турнирной таблице. В 5-м туре "Пари НН" отправится на выезд в Краснодар.
Гендиректор "Пари НН": результат будет, если подходить с рабочим, а не шапкозакидательским настроением
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик?Гусейнов прокомментировал победу нижегородцев над подмосковными "Химками" в матче 4-го тура РПЛ со счётом 1:0.
Фото: пресс-служба БК PARI