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Руслан Безруков дал оценку матча с "Ростовом"

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Фото: ФК "Рубин"
"Рубин" приобрел одно очко или потерял три? Я думаю, что в любом случае это приобретение, потому что все равно тяжелая дорога", - цитирует слова Безрукова "РБ Спорт".

Напомним, что в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" и "Рубин" сыграли вничью со счетом 1:1. Голами отметились Данил Глебов из "Ростова" и Мирлинд Даку из "Рубина".

На данный момент в турнирной таблице чемпионата России "Рубин" занимает 12 строчку в турнирной таблице с 4 набранными баллами, а "Ростов" расположился на 9 позиции с 5 очками.

Руслан Безруков Ростов Рубин
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