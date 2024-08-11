"Рубин" приобрел одно очко или потерял три? Я думаю, что в любом случае это приобретение, потому что все равно тяжелая дорога", - цитирует слова Безрукова "РБ Спорт".
Напомним, что в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" и "Рубин" сыграли вничью со счетом 1:1. Голами отметились Данил Глебов из "Ростова" и Мирлинд Даку из "Рубина".
На данный момент в турнирной таблице чемпионата России "Рубин" занимает 12 строчку в турнирной таблице с 4 набранными баллами, а "Ростов" расположился на 9 позиции с 5 очками.
Руслан Безруков дал оценку матча с "Ростовом"
Фото: ФК "Рубин"