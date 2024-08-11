"Видимо, "Зенит" может позволить себе купить Дркушича и отдать его в аренду. У команды уже сейчас есть футболисты на его позиции, но клуб может в любой момент его вернуть из аренды. Покупка Дркушича — правильный коммерческий ход со стороны "Зенита", ведь его можно будет перепродать подороже", - цитирует Канищева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник "Сочи" Ваня Дркушич перейдет в петербургский "Зенит" и будет отправлен в аренду в сербскую "Црвену Звезду". Сообщалось, что словенский защитник может перейти в испанскую "Севилью". В прошлом сезоне Дркушич провел за "Сочи" во всех турнирах 24 матча и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.
Центральный защитник выступал за сборную Словении на прошедшем чемпионате Европы, где национальной команде Словении удалось дойти до 1/8 финала турнира.
Канищев: покупка Дркушича - правильный коммерческий ход со стороны "Зенита"
Экс-игрок "Зенита" Александр Канищев высказался о возможном переходе защитника "Сочи" Вани Дркушича в петербургский клуб.
Фото: ФК "Сочи"