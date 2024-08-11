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Таранов: Глушенков - самый активный футболист из россиян в "Зените", которые не тушуются на фоне легионеров

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Бывший центральный защитник ЦСКА и "Краснодара" Иван Таранов высказался об игре российского нападающего "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" победил, а у нашего молодого дарования очередной гол, Глушенков молодец. Это самая приятная новость и событие, которые поступают из "Зенита". Очень много говорят, что Глушенков - самый активный футболист из россиян, которые не тушуются на фоне легионеров. Он не тушуется, выходит и забивает в каждом матче", - сказал Таранов.

Глушенков присоединился к петербургскому клубу в это летнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива". В шести играх 24-летний россиянин забил девять голов, последний - в матче 4-го тура против "Динамо". Также на счету новобранца "Зенита" два дубля против "Краснодара в Суперкубке и самарских "Крыльев Советов" в 1-м туре, хет-трик в 3-м туре против "Ростова" и один забитый мяч в матче 2-го тура с казанским "Рубином". Девять голов Глушенков дополнил одним ассистом. Рыночная стоимость российского игрока по данным портала Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат"

Зенит Максим Глушенков Иван Таранов
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