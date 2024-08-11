"Валерий Георгиевич красиво одевается, красиво говорит. В сборной должны играть лучшие на данный момент футболисты страны. Поэтому вопрос: почему Карпин толком не может объяснить отсутствие Глушенкова? (...) И отказываться от такого игрока - большая ошибка Валерия Георгиевича", - сказал Полищук.
Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным не взял Глушенкова на последние сборы национальной сборной, официально отсутствие в заявке объяснили наличием травмы у футболиста. Этим летом Максим перешел из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит", в первых шести матчах за сине-бело-голубых 25-летний нападающий забил девять мячей и сделал одну голевую передачу. Напомним, в прошлом сезоне Глушенков стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, отдав 16 ассистов, повторив рекорд. Столько же голевых пасов делал экс-зенитовец Халк.
Источник: "РБ Спорт"
Полищук: отказываться от Глушенкова в сборной - большая ошибка Карпина
Футбольный функционер Андрей Полищук поделился мнением о не вызове нападающего "Зенита" Максима Глушенкова в сборную России.
Фото: ФК "Зенит"