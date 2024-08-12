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Защитник "Динамо Махачкала" Пальцев: меня ещё с самого детства по внешности сравнивают с Томасом Мюллером

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Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев прокомментировал сравнение его с футболистом мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Томасом Мюллером.
Фото: "Чемпионат"
"Меня ещё с самого детства по внешности сравнивают с Томасом Мюллером. Мы в коробке играли с пацанами, у меня причёска, как у него. Поэтому согласен с этим сравнением", - сказал Пальцев.

До того, как перейти в махачкалинское "Динамо" 23-летний Пальцев выступал за "Камаз" из Набережных Челнов и подмосковные "Химки". В составе махачкалинского клуба он провел пять матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Махачкалинцы в прошлом сезоне выступали в Первой лиге, где заняли второе место и вышли в РПЛ. После четырех сыгранных туров команда набрала 2 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Источник: "Чемпионат"

Динамо Мх
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