"Год за годом, сезон за сезоном "Зенит" остается лучшей командой в РПЛ. Последний сезон был тяжелым, но я думаю, что "Зенит" отдохнул немного в середине чемпионата. Я уверен, что в этом сезоне все будет нормально, что "Зенит" выиграет чемпионат снова. Причем с большим отрывом от второго места. Ведь "Зенит" - явно лучший российский клуб последнего 10-летия", - цитирует Мейру ТАСС.
Петербургский "Зенит" становился чемпионом России последние шесть сезонов Российской Премьер-Лиги. В текущем розыгрыше национального первенства клуб из Санкт-Петербурга после четырёх туров единолично лидирует в турнирной таблице со 100%-ным результатом: 12 очков из 12 с разницей мячей 14:0. В 5-м туре "Зенит" 18 августа на выезде сыграет против подмосковных "Химок". Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.
Мейра: "Зенит" - лучший клуб России последнего десятилетия
Бывший игрок "Зенита" Фернанду Мейра выразил мнение, что петербургский клуб является лучшей командой в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"