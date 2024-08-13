"Информации, что Александр Коваленко перейдёт в "Оренбург" на правах аренды, можно верить. Это так", - приводит слова Еремякина "Чемпионат".
Напоним, ранее в СМИ появилась информация о том, что 21-летний хавбек "Зенита" Александр Коваленко отправится в "Оренбург" на правах аренды до конца сезона. Коваленко присоединился к "Зениту" летом прошлого года. "Сочи" получил за его трансфер 2 миллиона евро.
В минувшем сезоне Александр Коваленко принял участие в 6-ти матчах "Зенита" в Премьер-лиге. В сезоне 2024/25 Коваленко в официальных матчах на поле еще не появлялся.
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин подтвердил информацию об аренде Коваленко из "Зенита"
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин прокомментировал новости о переходе в клуб полузащитника "Зенита" Алексндра Коваленко на правах аренды.
Фото: официальный сайт "Зенита"