"Чего больше - радости или недоумения? Я бы сказал: не недоумение, раздражение. Сколько нужно моментов создать, чтобы спокойно закончить игру? Сами себе гол привезли. Могли восемь забить. Выходы один на один - бьем во вратаря", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
"Ростов" одолел "Химки" в Кубке России в рамках 2-го тура группового этапа Пути РПЛ. На голы полузащитников Константина Кучаева и Роналдо в первом тайме ответил хавбек "Химок" Зелимхан Бакаев. Форвард "Ростова" Егор Голенков установил окончательный счет за 2 минуты до конца основного времени матча.
После 2-х туров Кубка России в группе B в активе "Ростова" и "Химок" по 3 набранных очка. "Локомотив" возглавляет группу с 6-ю очками, а "Оренбург" не набрал ни одного очка.
Карпин - о победе "Ростова" над "Химками": могли восемь забить. Недоумение? Раздражение
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над "Химками" (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"