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Тарханов: Сергеев не был бы лишним в ЦСКА, по футбольному стилю он похож на Чалова

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Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном переходе нападающего "Зенита" Ивана Сергеева в ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
"Сложно сказать, сможет ли Иван Сергеев помочь ЦСКА. Он неплохой футболист, но неизвестно, как он впишется в командную игру и как будет себя проявлять. По футбольному стилю он похож на Чалова и является бомбардиром, который постоянно находится на передней линии. Поэтому Иван точно не был бы лишним в ЦСКА", - цитирует Тарханова "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий петербургского "Зенита" Иван Сергеев может перейти в московский ЦСКА. В прошлом сезоне форвард провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 39 матчей и отметился 11-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего нападающего в 5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, что этим летом нападающий Фёдор Чалов перешел из московского ЦСКА в греческий ПАОК. После 4-х сыгранных туров команда Марко Николича занимает 4-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 7 очков.

Александр Тарханов ЦСКА Иван Сергеев Федор Чалов
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