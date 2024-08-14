"Травма Кайо? Все не так плохо, как казалось на первый взгляд", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, что защитник "Краснодара" Кайо получил повреждение в матче 4-го тура РПЛ с московским ЦСКА (2:1). В прошлом сезоне защитник принял участие в 14-ти матчах за южан во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Бразилец выступает за "быков" с 2019 года, всего на счету защитника 109 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, 3 забитых гола и 1 голевая передача.
Агент защитника "Краснодара" Кайо рассказал о состоянии здоровья игрока
Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника "Краснодара" Кайо, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"