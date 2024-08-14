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Агент защитника "Краснодара" Кайо рассказал о состоянии здоровья игрока

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Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника "Краснодара" Кайо, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"
"Травма Кайо? Все не так плохо, как казалось на первый взгляд", - цитирует агента "РБ Спорт".

Напомним, что защитник "Краснодара" Кайо получил повреждение в матче 4-го тура РПЛ с московским ЦСКА (2:1). В прошлом сезоне защитник принял участие в 14-ти матчах за южан во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Бразилец выступает за "быков" с 2019 года, всего на счету защитника 109 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, 3 забитых гола и 1 голевая передача.

Краснодар Панталеан Кайо
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