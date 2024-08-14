"Может ли "Рубин" остановить "Зенит"? Мы всегда двигаемся от игры к игре, матч с "Ростовом" пройден, мы готовимся к следующим вызовам. Посмотрим, как будет развиваться игра с "Зенитом", заранее ничего нельзя сказать", - цитирует Иву "РБ Спорт".
Сегодня, 14-го августа, казанский "Рубин" примет на своем поле петербургский "Зенит" во 2-м туре группового этапа Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени. Напомним, что команда Сергея Семака после 4-х сыгранных туров имеет в своем активе 12 очков и разницу мячей 14:0. Сине-бело-голубые одержали победу над воронежским "Факелом" в 1-м туре Кубка России.
После 4-х сыгранных туров команда Рашида Рахимова занимает 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 4-мя очками в своем активе.
Иву: может ли "Рубин" остановить "Зенит"? Мы всегда двигаемся от игры к игре
Полузащитник "Рубина" Угочукву Иву высказался о петербургском "Зените".
Фото: ФК "Рубин"