Напомним, 15 июля в московском баре Babes never die Канчельскис смотрел финал чемпионата Европы-2024. Во время просмотра футбола между ним и другим посетителем случилась словесная перепалка, которая переросла в драку.
По информации источника, Канчельскис готов пойти на мировую, но только в том случае, если его оппонент принесет ему публичные извинения.
В баре неизвестный мужчина поставил синяк под глазом 55-летнего экс-футболиста, но всё закончилось хорошо. На место приезжала бригада скорой и оказала первую медпомощь, госпитализация не потребовалась.
Источник: Sport24
Источник: Канчельскис готов забрать заявление из полиции после драки в московском баре
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис готов забрать свое заявление из полиции о полученных побоях в московском баре.
Фото: РИА Новости