Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
1 - 1 (П 4 - 2) 1 142
Нижний НовгородЗавершен
Рубин
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
0 - 1 0 1
Спартак2 тайм
Динамо
1 - 1 1 1
Динамо Мх2 тайм

Суперкубок УЕФА

Новости
Реал Мадрид
22:00
АталантаНе начат

Источник: Канчельскис готов забрать заявление из полиции после драки в московском баре

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис готов забрать свое заявление из полиции о полученных побоях в московском баре.
Фото: РИА Новости
Напомним, 15 июля в московском баре Babes never die Канчельскис смотрел финал чемпионата Европы-2024. Во время просмотра футбола между ним и другим посетителем случилась словесная перепалка, которая переросла в драку.

По информации источника, Канчельскис готов пойти на мировую, но только в том случае, если его оппонент принесет ему публичные извинения.

В баре неизвестный мужчина поставил синяк под глазом 55-летнего экс-футболиста, но всё закончилось хорошо. На место приезжала бригада скорой и оказала первую медпомощь, госпитализация не потребовалась.

Источник: Sport24

Андрей Канчельскис
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится