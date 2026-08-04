На 15-й минуте матча счет открыл вингер самарцев Денис Макаров, поразивший ворота махачкалинцев точным ударом из-за пределов штрафной площади. Команда Вадима Евсеева сравняла счет после перерыва - Владимир Хубулов реализовал одиннадцатиметровый удар. Самарцы забили победный гол на 63-й минуте благодаря усилиями Чинеду Джеффри.
Кубок России, 1-й тур группового этапа, Путь РПЛ.
"Динамо" Махачкала 1:2 "Крылья Советов".
Голы: Хубулов, 47 (пен.) - Макаров, 15, Джеффри, 63.
Махачкалинское "Динамо" на домашнем стадионе уступило "Крыльям" в Кубке России
"Крылья Советов" одержали выездную победу над махачкалинским "Динамо" в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала