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Махачкалинское "Динамо" на домашнем стадионе уступило "Крыльям" в Кубке России

"Крылья Советов" одержали выездную победу над махачкалинским "Динамо" в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
На 15-й минуте матча счет открыл вингер самарцев Денис Макаров, поразивший ворота махачкалинцев точным ударом из-за пределов штрафной площади. Команда Вадима Евсеева сравняла счет после перерыва - Владимир Хубулов реализовал одиннадцатиметровый удар. Самарцы забили победный гол на 63-й минуте благодаря усилиями Чинеду Джеффри.

Кубок России, 1-й тур группового этапа, Путь РПЛ.

"Динамо" Махачкала 1:2 "Крылья Советов".

Голы: Хубулов, 47 (пен.) - Макаров, 15, Джеффри, 63.

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