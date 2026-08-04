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"Родина" разгромила "Рубин" в Кубке России

Московская "Родина" одержала разгромную победу над "Рубином" в Кубке России.
Фото: РИА Новости / Арина Антонова
Счет в матче на 13-й минуте открыл нападающий команды хозяев Магомедхабиб Абдусаламов, а на старте второго тайма он записал на свой счет дубль. На 59-й минуте полузащитник "Родины" Андрей Егорычев довел счет до разгромного, а за 12 минут до конца основного времени Артур Гарибян забил четвертый мяч в ворота казанской команды. Итоговый счет на табло установил Артем Максименко - он также отметился голевой передачей.

Кубок России, Путь РПЛ, 1-й тур группового этапа.

"Родина" 5:0 "Рубин".

Голы: Абдусаламов, 13, 51, Егорычев, 59, Гарибян, 78, Максименко, 85.

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