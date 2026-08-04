"Локомотив" и ЦСКА объявили составы на дерби в рамках Кубка России
Стали известны стартовые составы "Локомотива" и ЦСКА.
Московское дерби между "Локомотивом" и ЦСКА в рамках первого тура группового этапа Кубка России состоится сегодня, 4 августа. Матч пройдет на стадионе "РЖД Арена", начало игры запланировано на 20:45 по столичному времени.
Ранее в группе D встречались тольяттинский "Акрон" и "Ростов". Поединок проходил на "Солидарность Самара Арене" и завершился победой ростовской команды со счетом 4:0.