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"Локомотив" и ЦСКА объявили составы на дерби в рамках Кубка России

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и ЦСКА.

Московское дерби между "Локомотивом" и ЦСКА в рамках первого тура группового этапа Кубка России состоится сегодня, 4 августа. Матч пройдет на стадионе "РЖД Арена", начало игры запланировано на 20:45 по столичному времени.

Ранее в группе D встречались тольяттинский "Акрон" и "Ростов". Поединок проходил на "Солидарность Самара Арене" и завершился победой ростовской команды со счетом 4:0.

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