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"Будем знать теперь". Евсеев - о задачах "Динамо" Мх в РПЛ

Главный тренер махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев ответил на вопрос о задачах, которые стоят перед командой.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
- Руководством клуба была озвучена задача на чемпионат. А какая задача на Кубок?

– А какая задача на чемпионат?

– Сохранение прописки и избежание стыковых матчей.

– Будем знать теперь, я не знал, – сказал Евсеев в эфире "Матч ТВ.

Махачкалинское "Динамо" под руководством главного тренера Вадима Евсеева стартовала в новом сезоне Российской Премьер-Лиги с двух побед. Команда Евсеева обыграла на выезде воронежский "Факел" (2:1) и одолела на своем поле московский "Локомотив" (2:1). По итогам двух туров махачкалинцы набрали 6 очков наряду с "Зенитом", "Краснодаром" и "Спартаком", и находятся на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата.

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