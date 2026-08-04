Матч 3-го тура РПЛ между московским и махачкалинским "Динамо" пройдет на "ВТБ Арене" в это воскресенье, 9 августа.
Легендарный хоккеист, всегда поддерживающий московское "Динамо", и звездный боец UFC, который болеет за клуб из родной Махачкалы, выйдут на поле вместе в знак дружбы между двумя клубами.
Помимо этого Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов), за которым следит даже Криштиану Роналду, проведет на стадионе автограф-сессию с 12:45 до 14:00 и примет участие в других активностях. Матч будет посвящен дагестанской культуре и московскому образу жизни, на игре (начало в 14:30) ожидается масштабная развлекательная программа, сообщили Rusfootball.info в пресс-службе московского "Динамо".
Овечкин нанесет символический удар по мячу перед матчем "Динамо" - "Динамо" Мх
Александр Овечкин и Шара Буллет нанесут символический первый удар перед игрой 3-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"