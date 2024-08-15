"Это уже давно, да. Честно, не знаю, как ответить. Вижу эти новости, как и вы", - цитирует Зиньковского "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский может перейти в "Локомотив". В прошлом сезоне полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 37 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 3 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Зиньковский - о возможном переходе в "Локомотив": не знаю, как ответить
Фото: ФК "Спартак"