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Зиньковский - о возможном переходе в "Локомотив": не знаю, как ответить

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Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался о возможном переходе в "Локомотив".
Фото: ФК "Спартак"
"Это уже давно, да. Честно, не знаю, как ответить. Вижу эти новости, как и вы", - цитирует Зиньковского "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский может перейти в "Локомотив". В прошлом сезоне полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 37 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 3 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Спартак Антон Зиньковский Российские трансферы
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