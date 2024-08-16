Сообщается, что парагвайский защитник не вписывается в игровую модель главного тренера красно-белых, поэтому сербский специалист выступает за его продажу.
"Спартак" купил Дуарте у парагвайского клуба "Серро Портеньо" в январе 2023 года за 4 млн евро. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 3,5 млн евро. Действующее соглашение между 24-летним игроком и московским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что москвичи в скором времени приобретут 29-летнего защитника "Ференцвароша" Миенти Абену.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Источник: Станкович не рассчитывает на Дуарте
По информации СМИ, главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович не рассчитывает на защитника Алексиса Дуарте.
Фото: ФК "Спартак"