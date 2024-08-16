"Динамо" - фаворит в этом матче. "Крылья" пока показывают некачественный футбол, "Динамо" же, несмотря на поражение от "Зенита", выглядит предпочтительнее. "Крылья" играют в открытый футбол, как и "Динамо", поэтому обе команды могут забить, но выиграет "Динамо", - цитирует Пименова Metaratings.
Завтра, 17-го августа, московское "Динамо" примет на своем поле самарские "Крылья Советов" в рамках 5-го тура РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. В 4-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые потерпели поражение от "Зенита" со счетом 0:1, а самарцы одержали домашнюю победу над воронежским "Факелом" со счетом 2:0.
После 4-х сыгранных туров команда Марцела Лички занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 9-ю очками, самарцы располагаются на 13-й строчке с 3-мя очками в своем активе.
Пименов: "Динамо" фаворит в матче с "Крыльями Советов", самарцы показывают некачественный футбол
Эск-игрок "Динамо" Руслан Пименов высказался о предстоящем матче бело-голубых с самарскими "Крыльями Советов".
Фото: "ТАСС"