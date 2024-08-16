"Контракт заключен на 3 года, как и планировалось. Он хорошо играл в "Крыльях", выдал там классный сезон. Потом перешел в "Зенит". Там понятно, что было меньше игрового времени. Но у нас нет сомнений, что это качественный футболист. Мы будем надеяться, что он поможет "Оренбургу", - цитирует Андреева "Матч ТВ".
По информации СМИ, сумма компенсации за переход Александра Коваленко из петербургского "Зенита" в "Оренбург" составила 2 млн евро, что соответствует рыночной стоимости игрока. В составе клуба из Санкт-Петербурга 21-летний футболист в общей сложности провёл 14 игр (в среднем, 27,1 мин. за игру) и отметился одной результативной передачей.
Спортивный директор "Оренбурга": контракт с Коваленко заключен на 3 года
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал переход в команду из "Зенита" полузащитника Александра Коваленко.
Фото: "Матч ТВ"