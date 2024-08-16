"Они выдали мощный старт, но самое сложное — удержать планку. Запрыгнуть не так сложно, удержаться уже сложнее", - цитирует слова Кучаева "РБ Спорт".
Напомним, что в сезоне-2024/25 "Зенит" стартовал с 6 побед кряду: 4 победы в Российской Премьер-Лиге и 2 победы в Кубке России. На данный момент петербургский клуб идет на 1 месте в турнирной таблице с 12 набранными очками.
Кучаев - про старт "Зенита" в новом сезоне: самое сложное — удержать планку
Полузащитник "Ростова" Константин Кучаев высказался по поводу выступления "Зенита" в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Ростов"