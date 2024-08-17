"Какой он тренер? Довольно интересный, со своим видением футбола. Радует, что практически все тренировки у него проходят через мяч. Много упражнений, где надо постоянно думать, что и как делать. Очень интересно", - цитирует Рыбчинского "Чемпионат".
Дмитрий Рыбчинский перешел в "Оренбург" из московского "Локомотива" этим летом на правах свободного агента. В прошлом сезоне защитник провел во всех турнирах за "Локомотив" и калининградскую "Балтику" 30 матчей и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
В текущем сезоне Рыбчинский вышел на поле в составе "Оренбурга" в шести встречах и записал на свой счет один забитый гол и одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в 900 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Защитник "Оренбурга" Рыбчинский рассказал о работе с Деограсией
Защитник "Оренбурга" Дмитрий Рыбчинский высказался о работе с Давидом Деограсией.
Фото: ФК "Оренбург"