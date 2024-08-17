По информации источника, полузащитник Александр Коваленко согласился на понижение зарплаты примерно на 17 процентов ради перехода из "Зенита" в "Оренбург".
Вчера, 16-го августа, "Оренбург" объявил о переходе полузащитника Александра Коваленко из петербургского "Зенита". Сообщалось, что оренбуржцы заплатили за трансфер игрока около 2-х миллионов евро. Полузащитник подписал контракт с уральским клубом до лета 2028 года, сообщалось, что "Зенит" сохранил за собой право обратного выкупа игрока. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 2 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": полузащитник Александр Коваленко пошел на понижение зарплаты ради перехода в "Оренбург"
Полузащитник Александр Коваленко пошел на понижение зарплаты ради ухода из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"