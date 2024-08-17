- Бороться можно со всеми, у всех команд бывают плохие дни, поэтому нужно быть готовыми к этому. Когда-то и у "Зенита" будет неудачный период, и нужно будет сыграть в свой лучший футбол против них. Сегодня они хороши, но пройдет время, и все может измениться. Это футбол.
Напомним, в прошлом сезоне петербургский "Зенит" оформил требл, завоевал все возможные в России трофеи.
По итогам 4-х стартовых матчей нового сезона РПЛ сине-бело-голубые набрали 12 очков из 12 возможных и занимают на данный момент первую строчку в турнирной таблице. На втором месте располагается столичное "Динамо", в активе которого 9 заработанных баллов. Топ-3 замыкает московский "Локомотив", отстающий от второй позиции лишь по дополнительным показателям.
Источник: "РБ Спорт"
Вратарь "Ахмата" Шелия: когда-то и у "Зенита" будет неудачный период
Голкипер "Ахмата" Гиорги Шелия прокомментировал безошибочный старт "Зенита" в этом сезоне РПЛ.
Фото: Чемпионат.com