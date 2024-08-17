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Вратарь "Ахмата" Шелия: когда-то и у "Зенита" будет неудачный период

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Голкипер "Ахмата" Гиорги Шелия прокомментировал безошибочный старт "Зенита" в этом сезоне РПЛ.
Фото: Чемпионат.com
- Бороться можно со всеми, у всех команд бывают плохие дни, поэтому нужно быть готовыми к этому. Когда-то и у "Зенита" будет неудачный период, и нужно будет сыграть в свой лучший футбол против них. Сегодня они хороши, но пройдет время, и все может измениться. Это футбол.

Напомним, в прошлом сезоне петербургский "Зенит" оформил требл, завоевал все возможные в России трофеи.

По итогам 4-х стартовых матчей нового сезона РПЛ сине-бело-голубые набрали 12 очков из 12 возможных и занимают на данный момент первую строчку в турнирной таблице. На втором месте располагается столичное "Динамо", в активе которого 9 заработанных баллов. Топ-3 замыкает московский "Локомотив", отстающий от второй позиции лишь по дополнительным показателям.

Источник: "РБ Спорт"

Гиорги Шелия Ахмат Зенит
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