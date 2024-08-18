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В "Динамо" рассказали, когда ожидают приезд новичка команды Маухуба

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Гендиректор московского "Динамо" Павел Пивоваров ответил на вопрос, когда к команде должен присоединиться нападающий Эль-Мехди Маухуб.
Фото: социальные сети
"Очень надеемся, что он приедет на следующей неделе", - передает слова Пивоварова "СЭ".

Напомним, форвард Эль-Мехди Маухуб перешел в московское "Динамо", подписав контракт до 2029 года. Игрок принимал участие в футбольном турнире Олимпиады, которая проходила нынешним летом в Париже, а его сборная Марокко стала обладателем бронзовых наград турнира.

Мехди Маухуб Динамо Дмитрий Пивоваров
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