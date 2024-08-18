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Экс-защитник "Спартака" Джикия исключил свое участие в Медиалиге

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Защитник Георгий Джикия рассказал, возможно ли его появление в Медиалиге.
Фото: Чемпионат.com
"Насколько возможно мое участие в Медиалиге? Невозможно", - цитирует Джикию "СЭ".

Напомним, в июне центральный защитник Георгий Джикия ушел из московского "Спартака" в связи с истечением срока контракта. Он играл за столичный клуб с 2017 года, забил 5 голов и отдал 11 голевых передач в 215 матчах за красно-белых. На данный момент 30-летний футболист до сих пор находится без клуба.

Георгий Джикия Медиалига
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