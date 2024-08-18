"Насколько возможно мое участие в Медиалиге? Невозможно", - цитирует Джикию "СЭ".
Напомним, в июне центральный защитник Георгий Джикия ушел из московского "Спартака" в связи с истечением срока контракта. Он играл за столичный клуб с 2017 года, забил 5 голов и отдал 11 голевых передач в 215 матчах за красно-белых. На данный момент 30-летний футболист до сих пор находится без клуба.
Экс-защитник "Спартака" Джикия исключил свое участие в Медиалиге
Защитник Георгий Джикия рассказал, возможно ли его появление в Медиалиге.
Фото: Чемпионат.com